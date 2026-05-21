Moretto: “Goretzka-Allegri in costante contatto, ma la Champions è essenziale per il tedesco”

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Moretto rivela che Leon Goretzka e Massimiliano Allegri sono in costante contatto e che il centrocampista del Bayern Monaco aspetta di vedere se i rossoneri giocheranno la Champions l’anno prossimo prima di dare il sì definitivo.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato dell'affare Goretzka-Milan. Queste le sue parole:

"Allegri e Goretzka sono settimane che parlano. Goretzka è in trattativa con il Milan da più di un mese, ha parlato con tutti all'interno della dirigenza, ha parlato sia con Allegri, chiaramente, che è una figura chiave, ha parlato con la parte sportiva, quindi Igli Tare, ha parlato con Giorgio Furlani, ha parlato con tutti. Il tedesco vuole decidere a giochi fatti, vuole capire se il Milan entrerà in Champions. Fondamentale la Champions League perché comunque lui vuole continuare a competere per vincere, vuole arrivare al finale di carriera con motivazioni, con stimoli. Io credo che nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana, Goretzka capirà effettivamente quali saranno i punti chiave, i punti fermi del nuovo Milan e poi dirà sì o no. Quindi, ecco, diciamo che siamo ancora in questa fase qua, non c'è ancora una decisione definitiva, però insomma ci stiamo avvicinando".