Il Milan attende l'ok di Modric per il rinnovo. Due cose fondamentali per il croato: la Champions e Allegri

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Il Milan aspetta il via libera di Modric per il rinnovo per un altro anno. Il croato vuole giocare la Champions e la conferma di Allegri

Dopo l'ultima gara di campionato di domenica contro il Cagliari, che dirà se il Milan parteciperà o meno alla prossima Champions League, sarà un po' più chiaro il futuro di Luka Modric: il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma c'è un'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione a favore del club rossonero. Se fosse per il Diavolo il prolungamento fino al 2027 sarebbe stato già formalizzato, ma in via Aldo Rossi vogliono il via libera del croato prima di procedere.

Modric non ha posto condizioni formali, ma ci sono due cose fondamentali per convincerlo a proseguire per un altro anno la sua avventura in rossonero: la partecipazione alla Champions Leeague 2026-2027, competizione di cui è primatista in fatto di vittorie (sei), e la permanenza in panchina di Massimiliano Allegri. Ovviamente sono settimane di riflessione anche personali da parte di Luka che non va dimenticato che il prossimo 9 settembre compirà 41 anni.