Pellegatti su Conte al Milan: "Adesso se dovesse andare via Allegri, non lo so se il Milan prende Conte"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su alcuni temi che legano Napoli e Milan.

E Conte al Milan? È un’ipotesi possibile?

“No, Conte al Milan… ripeto, bisogna vedere chi va come amministratore delegato e come direttore sportivo, come cambierà il management. In questo momento, non essendoci qualcuno sicuro che decida, per un allenatore, Allegri compreso, non ho idea. Se ne era parlato quando il Milan… adesso se dovesse andare via Allegri, non lo so se il Milan prende Conte. Non ci ho mai pensato, non è stato mai accostato, perché fino a qualche giorno fa sembrava dovesse rimanere a Napoli.”

Che idea ti sei fatto di Aurelio De Laurentiis?

“A me sembra che le critiche a De Laurentiis siano cose che non esistono. Il Napoli, negli anni scorsi, prima di vincere due Scudetti in tre anni, praticamente è sempre stato in Champions ed è un'opera meritoria. Ha trovato un'eccellente Napoli e una straripante Juventus, perché se la Juventus non fosse stata a quei livelli il Napoli uno o due Scudetti li poteva portare a casa. È capitato una volta che è arrivato dietro, ma anche Silvio Berlusconi nel 1996 e nel 1997 è arrivato decimo e undicesimo, può capitare un'annata storta. Contestare De Laurentiis mi sembra assurdo. Per me, che sono passato prima dai cinesi e poi dai fondi, il Napoli insieme alla Juventus di John Elkann mi sembra in una situazione splendida, invidiabile. Ricordatevi che se perdete De Laurentiis poi è un salto totale nel buio. Bisogna gustarselo un presidente come De Laurentiis. Chi discute De Laurentiis non sa cosa succede fuori Napoli.”