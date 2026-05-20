Pasotto: "Cardinale assolutamente non soddisfatto di come il Milan sta chiudendo l'annata, ma filtra la volontà di continuare con Allegri"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri: "L'ha detto alla vigilia di Genova: "Bisogna finire la stagione e analizzare com'è andata a 360 gradi". E l'ha ripetuto non appena la partita di Genova è terminata: "A fine stagione ci incontreremo per valutare l'annata, per vedere quello che abbiamo sbagliato e per migliorare la squadra, sempre nell'interesse del club". Massimiliano Allegri, per qualsiasi tipologia di valutazione, deve necessariamente attendere le 22.30 di domenica prossima, ma una parte di sé è già per forza di cose proiettata alla prossima annata. Il che non equivale in termini assoluti alla certezza di avere ancora un ufficio a Milanello, ma è comunque questo lo scenario di base su cui ci si sta muovendo in questo periodo. Max, d'altra parte, non potrebbe fare diversamente: il suo contratto scade nel 2027 e con la Champions sarebbe automaticamente prorogato per un altro anno. Se a tutto questo aggiungiamo le sue parole declamate con convinzione prima dell'Atalanta ("Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile"), è ragionevole immaginare che la direzione possa essere quella. Ad alcune condizioni, però.

Premessa scontata: senza Champions, liberi tutti. Detto questo, vediamo invece cosa potrebbe accadere se tutto finisse come il mondo rossonero auspica. E in questo senso non si può non ripartire dalle parole dette da Cardinale alla Gazzetta qualche giorno fa. Su tutte: "Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita". Allegri - soltanto "Max" per Cardinale - è stato l'unico nome citato espressamente (più volte) dal numero uno di RedBird nel lungo colloquio con il nostro giornale. Situazione indicativa, così come indicativi sono i suoi concetti: sebbene Cardinale non sia assolutamente soddisfatto delle modalità con cui il Milan sta chiudendo l'annata, filtra comunque la volontà di andare avanti con il medesimo allenatore. Non è una certezza assoluta, ma un orientamento sicuramente sì. "Con lui avevo parlato recentemente e gli avevo dato il mio punto di vista sull'annata e sul futuro del Milan", ha poi confermato Max".