Russo: "Più che Champions o non Champions, il futuro di Vlahovic dipende dalle big che gli faranno offerte"

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Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic.

Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "Il problema principale per i bianconeri, però, sarà quello di far quadrare i conti. Complice il mirino puntato della Uefa sui conti juventini per il rispetto del financial fair play, la Juve potrebbe essere costretta a sacrificare almeno uno (se non due) big: i più indiziati sono Gleison Bremer, che piace in Premier e ha una clausola rescissoria da oltre 50 milioni attivabile entro agosto; Khephren Thuram, che tra i titolari è quello che guadagna meno e avrebbe bisogno di un adeguamento, ma garantirebbe una discreta plusvalenza in caso di cessione; Andrea Cambiaso, entrato nei radar del Como a caccia di italiani per le liste europee; e Francisco Conceiçao, che registra da qualche mese i forti interessi di Liverpool e Manchester United.

Allo stesso tempo, in questo clima di spending review, non sarebbe più possibile blindare neanche il gioiello Kenan Yildiz: certo, il numero 10 turco è legato all'ambiente e la Juve prenderebbe in considerazione soltanto offerte a nove cifre, ma un eventuale assalto del Real Madrid di Florentino Perez potrebbe sparigliare le carte. Champions o non-Champions, infine, poco cambierebbe per il rinnovo di Dusan Vlahovic: più che dalla competizione che disputerà il prossimo anno la squadra di Spalletti, il prolungamento del serbo pare dipendere dalle eventuali big che busseranno alla porta del padre-agente Milos".