Sabatini: "Ibra ha sgretolato dal di dentro la situazione. Come può continuare a lavorare con Allegri?"

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Gli attriti tra Ibrahimovic e Allegri non sono più un mistero: ne parla Sandro Sabatini all'interno del podcasta Numer1

Ormai è di dominio pubblico il rapporto burrascoso fra Massimiliano Allegri ed il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, stando ad un articolo di Monica Colombo pubblicato sul Corriere nei giorni scorsi, avrebbe chiamato diversi calciatori del Milan con l'intento di metterli "contro" l'allenatore in un momento chiave della stagione. Ne parla Sandro Sabatini durante il suo intervento al podcast Numer1:

SANDRO SABATINI PARLA DEL RAPPORTO BURRASCOSO TRA IBRA E ALLEGRI

“Ad un certo punto della stagione, finché Allegri faceva risultati positivi, Ibra stava a cuccia, tra virgolette. Appena c’è la prima sconfitta Ibra inizia a convocare riunioni con lo stesso allenatore, che poi si accorge, perché glielo dicono gli stessi giocare, che Ibra ha telefonato a Leao per dirgli di giocare a sinistra e non dare retta. Telefona a quell’altro e dice che l’allenatore non capisce. Poi dice “L’allenatore ha detto che sarete ceduti”… Quindi sgretola dal di dentro la situazione. Come possono continuare a lavorare insieme Allegri e Ibrahimovic?”.