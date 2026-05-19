Il Milan va più forte con o senza Leao? I numeri dicono che...

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I numeri del Milan parlano chiaro: senza Leao in campo, i rossoneri vanno più forti perchè fanno più punti e segnano di più

Domenica il Milan è tornato a vincere dopo due sconfitte di fila contro Sassuolo e Atalanta e l'ha fatto espugnando il campo del Genoa. Al Ferraris, Max Allegri ha dovuto fare a meno di tre giocatori squalificati, compreso Rafael Leao che mai come quest'anno sta dividendo la tifoseria milanista tra chi lo ritiene, nonostante tutto, indispensabile e chi invece non vede l'ora che venga ceduto.

Ma il Milan va più forte con o senza Leao in campo? Ecco cosa dicono i numeri:

CON LEAO

Partite giocate: 28

Vittorie: 13

Parggi: 9

Sconfitte: 6

Media punti: 1,7

Media gol fatti: 1,1

SENZA LEAO

Partite giocate: 9

Vittorie: 7

Parggi: 1

Sconfitte: 1

Media punti: 2,4

Media gol fatti: 2,2

I NUMERI PARLANO CHIARO

I dati appena riportati parlano piuttosto chiaro: senza Leao il Milan va più forte perchè fa più punti e segna di più rispetto a quando il numero 10 milianista è in campo. Solo una coincidenza? Verrebbe da dire di no visto che non parliamo di poche partite. Allo stesso va però anche detto che nonostante tutto Rafa è il miglior marcatore stagionale del Diavolo (insieme a Pulisic) con 10 gol e nessuno al Milan ha segnato più di lui in questa Serie A (9 reti).

LEAO-MILAN AI TITOLI DI CODA?

In molti erano convinti che l'arrivo in panchina di Max Allegri avrebbe fatto fare finalmente il salto di qualità definitivo a Leao, ma così non è stato. Anzi, forse questa è stata la stagione che potrebbe sancire la fine della sua avventura in maglia rossonera dopo sette anni. Rispetto alle ultime estati, il portoghese non è più incedibile e il club di via Aldo Rossi è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. Dopo un'annata molto tormentata in cui sembra essersi rotto qualcosa anche con i tifosi milanisti (nelle ultime settimane è stato spesso fischiato), la storia tra Leao e il Milan potrebbe essere arrivata ai titoli di coda.