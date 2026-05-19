Furlani via dal Milan? Spunta l'ipotesi Galliani: la situazione

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In caso di addio di Giorgio Furlani, spunta l'ipotesi del ritorno di Adriano Galliani al Milan. Sarebbe una garanzia importante per Allegri.

Non è un mistero che in casa rossonera ci sia ancora una volta aria di rivoluzione. E il riassetto societario potrebbe riguardare anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan che nelle ultime settimane è stato pesantemente contestato dalla tifoseria milanista che ha chiesto più volte le sue dimissioni. Il suo lavoro verrà valutato con attenzione a fine stagione da Gerry Cardinale che ha messo tutti sotto esame dopo questa stagione.

IL FUTURO DI FURLANI

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il rinnovamento della struttura societaria potrebbe coinvolgere anche la posizione di Furlani, sempre che alla fine non sia lui a decidere di lasciare il club di via Aldo Rossi: le ultime settimane sono state molto pesanti e per questo non è da escludere che decida lui di salutare il Milan per tornare a business più strettamente finanziari e lasciare il Diavolo nelle mani di altri manager. Un nome? Adriano Galliani, che in passato è stato al vertice della società rossonero per 31 anni ed è stato uno degli artefici dei grandi successi dell'era Berlusconi.

SPUNTA L'IPOTESI GALLIANI

Già nei mesi scorsi si era parlato di un suo possibile ritorno al Milan che però non si è più concretizzato. Stavolta le cose andranno diversamente? Chi lo spera vivamente è senza dubbio Massimiliano Allegri che ha una grande rapporto di amicizia e di stima con Galliani, cioè colui che lo portò a Milanello nell'estate del 2010. Non è un mistero che per restare sulla panchina rossonera, il livornese stia chiedendo determinate garanzie: ecco, la presenza dell'ex ad del Monza in via Aldo Rossi sarebbe per l’allenatore l’assicurazione più sicura. C'è però anche un terzo scenario secondo la Rosea: Galliani e Furlani potrebbe infatti anche coesistere, con l'ex ed espertissimo ad a cui verrebbe affidato un ruolo di più ampio respiro.