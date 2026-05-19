L'avv. Raimondo: "Non escludo che gli Ellison abbiano contatti con Calvelli"

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L'avvocato Felice Raimondo ha delineato il profilo di Larry Ellison, capostipite della famiglia che sarebbe interessata a entrare nel Milan in futuro

La famiglia Ellison è una delle più ricche e potenti del panorama americano, in particolare per quanto riguarda l'ambito relativo alla diffusione di contenuti multimediali. Secondo quanto riportato da Milano Finanza lunedì mattina e anticipato come iptoesi dell'avvocato Felice Raimondo a fine aprile, gli Ellison potrebbero essere interessati a rilevare delle quote del Milan in un futuro breve-medio. A commentare questa notizia è stato proprio l'avvocato Raimondo sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Il profilo di David Ellison, capostipite della famiglia, raccontato dall'avvocato Raimondo: "Per quale motivo gli Ellison potrebbero essere interessati? Ho potuto appurare che Larry, il papà di David, ha sempre avuto un certo interesse in ambito sportivo, tentato più volte ad acquistare franchigie NBA senza riuscirci, ha provato ad acquistare l’Aston Villa ed è proprietario degli Indian Wells del torneo di tennis. Non possiamo escludere che abbiano contatti con Calvelli che era il CEO del circuito ATP".