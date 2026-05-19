Milan, Bucchioni sul futuro di Allegri: "L'idea di cacciare Max nasce da Ibra e Furlani"

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Enzo Bucchioni, giornalista, analizza così il momento del Milan di Allegri spiegando anche le possibili intenzioni di Gerry Cardinale

E' un bel Milan quello che è tornato finalmente a vincere in campionato, nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri sono stati giorni difficili: tra ritiro, contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa però, il Milan ha vinto ed è questa la cosa più importante. Bene l'attacco, con un ottimo Nkunku, abile a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame che regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata. In tutto questo, assume ancor più importanza in lavoro svolto da Massimiliano Allegri in questa stagione. Di questo e molto altro ha scritto Enzo Bucchioni, giornalista ed opinionista sportivo. Le sue considerazioni per l'editoriale di TMW Radio.

BUCCHIONI SUL MILAN e CARDINALE

"La vittoria col Genoa ha riportato i rossoneri in Champions a novanta minuti dalla fine, ma non ha riportato il sereno in società. Il proprietario dei rossoneri è deluso da tutti, anche ieri ha visto uno spettacolo non all'altezza. L'idea di cacciare Allegri che vi abbiamo anticipato una settimana fa viene dall'interno, è stata consigliata a Cardinale da Ibrahimovic e Furlani, ma una valutazione finale dovrà essere ancora fatta. C'è in essere un contratto pesantissimo, esonerare il tecnico costerebbe più di venti milioni di euro. Se non si troverà una soluzione, se Allegri non deciderà di mollare per un'altra destinazione (anche qui si parla di Nazionale), la soluzione finale potrebbe invece essere la conferma del tecnico con rafforzamento della rosa e la cessione di Leao. Nel caso, Ibra sarebbe destinato ad altre mansioni lontano dalla squadra, sostituendo pure Furlani e Tare che non hanno speso poi così bene i soldi di Cardinale. E questo lo ha detto proprio lui".