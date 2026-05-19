Milan, Sabatini pungente: "Allegri gestore a Milanello e Ibra in sede a fare l'allenatore ombra, è grave.."

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Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista ha commentato così la recente vittoria del Milan in campionato contro il Genoa

Il Milan e convince a Genova contro il grifone di Daniele De Rossi, specialmente nella ripresa. I rossoneri hanno infatti saputo concretizzare e punire il Genoa nei momenti più importanti, prima con il rigore di Nkunku e poi il gran sinistro di Athekame. Due gesti importanti, fondamentali nel momento più difficile. Non arrivano a caso. Il francese è reduce da un buonissimo momento di forma e fiducia, e lo svizzzero ha invece spesso saputo stupire tutti per la propria dedizione e sacrificio. Una prima stagione positiva per lui, mentre per Nkunku il discorso è sicuramente più ampio. Così, nel finale, la solita sofferenza degna di una squadra che ha saputo conquistarsi i propri punti in classifica spesso con prestazioni di questo genere. Gol, difesa e sacrificio.

In merito alla vittoria del Milan a Genova, Sandro Sabatini ha commentato così a Pressing: "Se mi ha sorpreso questa vittoria? Rispetto alle ultime partite del Milan sono sorpreso dalla vittoria dei rossoneri a Genova, rispetto al valore della squadra no, rispetto a quello che è uscito in settimana che è gravissimo è stata una risposta importante. Quello che è venuto fuori settimana scorsa è grave. Una gestione con Allegri che fa l'allenatore a Milanello e Ibra che in sede fa il dirigente e anche l'allenatore ombra non può avere successo. Alla Roma, il contrasto tra Gasperini e Ranieri si è risolto in un certo modo, al Milan invece per ora il constrasto Allegri-Ibra è stato gestito diversamente".