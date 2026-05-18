Primo Piano Calvelli sempre più al centro delle scelte Milan. Summit con Cardinale e sguardo al futuro

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L’ex amministratore delegato dell’ATP, entrato a far parte di RedBird ormai da un anno, sempre più al centro delle scelte del Milan. Che ruolo avrà nei ribaltoni che si preannunciano a fine anno?

Massimo Calvelli è sempre più coinvolto nel Milan. L’ex amministratore delegato dell’ATP, entrato a far parte di RedBird ormai da un anno, dallo scorso mese di luglio come operating partner, è sempre più coinvolto nel club rossonero. C’era anche lui nella riunione a Londra di giovedì scorso, quando il proprietario del fondo Gerry Cardinale ha voluto ascoltare tutti i dirigenti del club rossonero, compreso Furlani e Ibrahimovic. E’ sempre presente a San Siro e ieri era al fianco di Cardinale allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove il Milan ha disputato una partita fondamentale per compiere un ulteriore passo verso la qualificazione in Champions League.

UNA FIGURA IN CRESCITA

Calvelli dall’inizio dello scorso mese di novembre è stato ufficialmente nominato nel Consiglio d’Amministrazione del club rossonero. Col passare dei mesi la sua figura è cresciuta ed ora rappresenta un punto di riferimento di Cardinale a Milano, infatti l’ex dirigente dell’ATP gode della stima del proprietario, ma secondo le ultime indiscrezioni non ha pretese di diventare il prossimo AD del club milanista. Passerà anche da lui la probabile rivoluzione manageriale del Milan? Che ruolo avrà a fine stagione quando si tireranno le somme per valutare il lavoro svolto da tutta la dirigenza milanista?

TUTTI SOTTO OSSERVAZIONE

A partire da Igli Tare e passando per Giorgio Furlani, tutti sono in discussione e tra una settimana si capirà di più sul possibile riassetto societario. Si attende l’ultima giornata di campionato, dove potrebbe arrivare la conquista aritmetica della Champions League, per tracciare una linea e applicare correzioni a quegli errori che sono stati ammessi pure dallo stesso Cardinale.