RedBird potrebbe vendere una quota minoranza del Milan: c'è la famiglia di David Ellison tra i potenziali acquirenti

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RedBird sta valutando la possibilità di vendere una quota di minoranza del Milan e tra i potenziali acquirenti c'è la famiglia di David Ellison

Gerry Cardinale, presente ieri a Genova al fianco della squadra rossonera, è molto impegnato nelle ultime settimane sul fronte Milan. Al centro dei suoi pensieri non c'è solo la riorganizzazione del club non appena sarà finita la stagione, ma anche il possibile ingresso in società di una socio di minoranza. Lo riferisce Milano Finanza che spiega che il numero uno di RedBird non ha nessuna intenzione di cedere tutte le sue quote, ma starebbe valutando la possibilità di vendere una quota di minoranza del Milan.

L'INTERESSE DELLA FAMIGLIA ELLISON

Tra i principali potenziali acquirenti di questa quota ci sarebbe la famiglia David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation. Con lui Cardinale intrattiene rapporti da lungo tempo e questa alleanza potrebbe generare benefici significativi per entrambe le parti. La valutazione del club rossonero si aggira intorno a 1,6 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire fino a 3-4 miliardi di euro una volta costruito il nuovo stadio.