live mn Serie A, Genoa-Milan (1-2): È FINITA. Il Milan torna alla vittoria, finalmente con carattere!

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Segui la diretta testuale della partita Genoa-Milan, valida per la 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A Enilive!

FINE PARTITA, GENOA-MILAN 1-2. Il Milan torna alla vittoria e lo fa con sofferenza e carattere, come non succedeva da tempo. Dopo un primo tempo molle, Nkunku si guadagna e trasforma il rigore che stappa la partita. I rossoneri giocano con maggiore determinazione, soffrono poco o nulla e raddoppiano con un bel gol di Athekame. Il Genoa la riapre nel finale in mischia e il Diavolo è condannato a soffrire per tutto il finale: non arrivano troppe chance nitide per i padroni di casa e il Milan va vicino anche al tris. Al 101° minuto Sozza fischia la fine: il Milan è terzo in classifica e il destino è ancora nelle proprie mani.

100' Miracolo ancora di Bijlow sulla conclusione di Pulisic che era stato messo in porta da Fullkrug...

98' Gran sinistro di Adrien Rabiot in controbalzo, ancora Bijlow in calcio d'angolo

96' Diagonale forte di Bartesaghi, para Bijlow...

94' Sofferenza per il Milan in questo frangente

90' Dieci minuti di recupero

90' Entra Martin per Amorim

87' GOL GENOA. Riapre tutto il Grifone con Vasquez che ha la meglio all'interno di una mischia in area: De Winter non riesce ad allontanare e il messicano con la punta riesce a segnare

86' Giallo anche per Ricci

85' Esce Colombo, entra Ekuban nel Genoa. Nel Milan spazio a Loftus: esce Jashari

84' Contropiede di Pulisic ma Vitinha chiude da ultimo uomo

83' Follia di Jashari che manda in porta Ekhator: per fortuna Maignan esce benissimo e compie il miracolo. Intanto succede di tutto e raddoppia la Fiorentina a Torino

82' GOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!! ATHEKAME!!! Raddoppia il Milan! Grande combinazione di Fullkrug con Pulisic che libera al tiro il terzino svizzero dal limite: conclusione forte e imprendibile per Bijlow. Grande gol e finalmente un po' di respiro per il Diavolo.

78' A fari spenti Vitinha si inserisce alle spalle di Athekame ma per fortuna sporca la conclusione. Brividi per Maignan che controlla l'uscita sopra la traversa

75' Altri due cambi per il Milan: entrano Pulisic e De Winter. Esce Nkunku insieme a Tomori, ammonito

71' Altro giallo: sul taccuino ci finisce Tomori

68' Primi cambi rossoneri. Entrano Ricci e Fullkrug, escono Fofana e Gimenez

67' Altra conclusione di Malinovkskyi che finisce fuori misura

67' Ora il Genoa attacca a testa bassa, altra punizione da posizione pericolosa. Intanto la Roma ha raddoppiato nel Derby con la Lazio

65' Contropiede pericoloso del Milan: Athekame appoggia a Nkunku che però viene murato. Occasione importante

64' Esce Baldanzi per Ekhator nel Genoa

63' Altro fallo di Gabbia su Colombo, Vitinha chiede con veemenza il secondo giallo ma viene ammonito da Sozza

62' Gabbia ferma Colombo duramente: giallo per il centrale rossonero

59' Pericolo consueto di Malinovskyi su punizione: Maignan c'era

58' Si riprende dopo 5 minuti di pausa. Intanto il Como è andato in vantaggio

53' Gioco fermo. Fumogeni in campo e anche una monetina, chiaramente mostrata da Sozza, volata dalla gradinata alle spalle di Maignan. Lo speaker annuncia a tutto lo stadio le possibili sanzioni e gli stessi giocatori del Genoa stanno cercando di calmare gli animi dei propri tifosi

53' Fallo ingenuo al limite dell'area di Rabiot: punizione molto interessante per Malinovskyi

50' GOOOOL DEL MILAAAAN!!! Nkunku segna! Glaciale dal dischetto, il francese manda Bijlow dall'altra parte e rimette il Milan momentaneamente in Champions League! Bravissimo nel procurarsi il rigore e molto freddo nel trasformarlo

49' Si aspetta a battere: screzi tra i giocatori in campo nei pressi del dischetto

48' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN. Erroraccio di Amorim che sbaglia il retropassaggio per Bijlow: Nkunku capisce tutto e anticipa il portiere genoano che non può far altro che stenderlo. Ammonito l'estremo difensore olandese

48' Modric inizia a riscaldarsi, forse la miglior notizia fino a questo momento

46' Si riparte, nessun cambio

GENOA-MILAN 0-0, INTERVALLO. Finisce un primo tempo in cui hanno vinto gli sbadigli. Se c'è una squadra che ha fatto meglio, soprattutto in avvio, quella è il Genoa che ha prodotto l'unica vera occasione della partita con un tiro di Vitinha. Rossoneri molli e disordinati, specchio di quanto (non) proposto nelle ultime gare: nella seconda metà della frazione i rossoneri alzano un po' il baricentro ma a parte un tiro cross di Rabiot e un colpo di testa telefonato di Fofana, non creano veri pericoli. Al termine dei primi 45 minuti il Napoli vince 0-2 a Pisa e ha la Champions in pugno; la Roma vince 1-0 con la Lazio ed è momentaneamente terza; la Juve è sotto 0-1 contro la Fiorentina ed è quarta in vantaggio sul Milan per differenza reti; rossoneri quinti e fuori dalla Champions con il Como sesto a -2 (0-0 col Parma).

45' Un minuto di recupero

42' Cross interessante di Bartesaghi in corsa per Gimenez che non ci arriva per poco

40' Aggiornamenti dagli altri campi: Roma in vantaggio sulla Lazio 1-0 e Fiorentina in vantaggio sulla Juventus a Torino 0-1

39' Prima vera occasione rossonera! Ottimo recupero di Jashari, il pallone arriva a Rabiot che tira: il pallone attaversa l'area e il Genoa mette in angolo. Sul corner ci arriva Fofana ma Bijlow allontana con il pugno

33' Vitinha, il più pericoloso, si incunea tra le maglie rossonere ma Maignan legge la situazione ed esce in presa bassa

30' Primo sviluppo interessante del Milan sulla sinistra: cross di Jashari con Gimenez che prova addirittura la rovesciata ma non trovando l'impatto giusto con il pallone

28' Recupero alto del Milan con Bartesaghi e Nkunku, pallone in area per Gimenez che è troppo lento e si fa recuperare da Marcandalli. Potenziale occasione importante

27' Altro tiro di Malinkovskiy, questa volta molto più pericoloso ma comunque alto

26' Tiro-cross su punizione di Nkunku che mette in apprensione Bijlow: i rossoneri invocano il corner ma Sozza accorda la rimessa dal fondo

25' Finalmente il Milan avanti: Jashari conquista una punizione da posizione favorevole. Intanto il Napoli è andato in vantaggio a Pisa

20' Obbrobrio di Tomori che cambia campo per Pavlovic o meglio per la panchina visto che il pallone finisce in fallo laterale

20' Aggiornamento dagli altri campi: non decolla il mezzogiorno di fuoco per la Champions, tutte le gare ferme ancora sullo 0-0

18' Malinovskyi ci prova su punizione da posizione impossibile: il pallone finisce in gradinata

13' Ripartenza del Grifone: Baldanzi non arriva per un pelo sul passaggio a rimorchio di Vitinha. Avrebbe avuto lo specchio spalancato. Rossoneri ancora non pervenuti

12' Il Genoa palleggia, ogni volta che il Milan rientra in possesso del pallone la riaggressione degli uomini di De Rossi è efficace

8' Prima grande occasione: Vitinha stoppa tutto solo sul secondo palo e calcia alto, non di tanto. Traballa il Milan

7' Il Genoa fa la partita: Vasquez conquista un fallo da posizione interessante. Fofana, diffidato, rischia il giallo

2' Subito stop forzato per un colpo al costato subito da Amorim

1' Inizia la partita al Ferraris!

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- Oggi arbitra Sozza di Seregno. Al Var ci sono Mazzoleni e Paganessi

- Le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e ben trovati allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova! Una Serie A Enilive in versione inedita quest'oggi con cinque gare che si giocheranno alle 12, inclusa quella del Milan che oggi affronta in trasferta il Genoa. I rossoneri con due vittorie nelle ultime due gare sono certi della qualificazione in Champions League: va però gettato il cuore oltre l'ostacolo dopo due mesi veramente complicati. Resta con noi e segui la partita con il consueto live testuale!