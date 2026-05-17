MN - Genoa-Milan 1-2, Cardinale e la dirigenza negli spogliatoi: cos’è successo
Al termine di Genoa-Milan 1-2, tutta la dirigenza rossonera ha lasciato la tribuna d’onore per recarsi negli spogliatoi. Qui, Gerry Cardinale ha tenuto un discorso davanti ai calciatori, all’allenatore e allo staff tecnico complimentandosi con loro per la vittoria e concludendo il suo speech con “Keep going on”, in riferimento alla partita della prossima settimana, a San Siro, contro il Cagliari che sarà determinante per staccare il pass per la qualificazione in Champions League.
Gerry Cardinale è arrivato questa mattina a Genova con un volo privato da Londra per stare vicino alla squadra in un momento molto delicato, al termine di una settimana decisamente concitata con le numerose voci di ribaltoni societari, specialmente dentro la dirigenza. Ha seguito la partita seduto accanto al direttore sportivo rossonero Igli Tare. Presente anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani, anche lui presente nel vertice di Londra di giovedì al quale hanno preso parte Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli.
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