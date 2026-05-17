Allegri a TL: "Siamo molto contenti che Cardinale sia venuto a parlare con la squadra”

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine di Genoa-Milan 1-2. Queste le sue parole:

È la vittoria di Allegri questa?

“I ragazzi vincono le partite sul campo, io posso solo ringraziarli per quello che hanno fatto. Non era facile in questo momento, sono stati molto bravi. Abbiamo ancora una settimana per cercare di arrivare all’obiettivo”.

Si può dire che è stata la settimana più dura dell’anno e questa è stata una delle vittorie più pesanti dell’anno?

“Speriamo che quella più pesante sia la prossima (ride, ndr)”.

Nel suo primo anno al Milan aveva chiuso col Cagliari, con lo scudetto già in tasca. È un po’ una storia che si ripete?

“Speriamo che sia una grande festa, per noi per la Champions e per loro per la permanenza in Serie A. Bisogna prepararsi per bene perché le partite vanno vinte sul campo”.

Come sono state queste ultime ore con la presenza fisica della società?

“La società è al centro di tutto, l’energia positiva che porta ci ha fatto molto piacere. Siamo molto contenti che Cardinale sia venuto a parlare con la squadra”.

Cosa ha gridato mentre correva verso il tunnel a fine partita?

“No, sorridevo perché il calcio è bello per questo. Ora abbiamo un’altra settimana e domenica sera o sabato speriamo di festeggiare”.