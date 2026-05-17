Jashari a TL: "Si vedrà il vero Jashari quando avrò più ritmo e minuti. Abbiamo sentito la pressione"

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Ardon Jashari, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia al termine della gara Genoa-Milan 1-2

Ardon Jashari, centrocampista svizzero, oggi è partito titolare in mezzo al campo a Marassi nella vittoria che il Milan ha conquistato per 1-2 contro il Genoa. Il mediano elvetico ha parlato ai microfoni di TeleLombardia.

Oggi abbiamo visto il vero Jashari?

"Credo che non si è ancora visto il vero Jashari. Sicuramente ho avuto dei buoni momenti all'interno della partita e la cosa più importante era vincere. Ma credo che si vedrà il vero me quando avrò più ritmo e più minuti. Ma sono felice di aver vinto questa gara"

Importante Cardinale nello spogliatoio prima della gara?

"Sì, abbiamo sentito la pressione. Sapevamo cosa c'era sul tavolo per tutta la settimana: ora abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo vincere. Tutti noi sapevamo quanto era importante oggi ed eravamo tutti insieme sul campo e prima. Questo ha dato tanto alla squadra. Sono molto molte felice e orgoglioso di essere riusciti a vincere"

Adesso avete bisogno anche dei tifosi? Un messaggio per loro in italiano...

"Tifosi rossoneri, domenica è l'ultima nostra partita. Grazie per tutto il vostro supporto nella stagione. Domenica è molto molto importante: tutti insieme ci troviamo nel nostro stadio, a San Siro, per vincere la partita"