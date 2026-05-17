MN - Modric felicissimo per la vittoria di oggi, ma ha avvisato tutti: ecco cos'ha detto

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Luka Modric è rimasto molto contento della vittoria che oggi il “suo” Milan ha guadagnato contro il Genoa.

Apprende la redazione di MilanNews.it che nonostante non sia sceso in campo, Luka Modric è rimasto molto contento della vittoria di oggi del Milan. Il croato, che ha fatto il possibile per esserci, al termine della gara ha abbracciato tutti i compagni di squadra mandando però loro un messaggio chiaro: non bisogna in alcun modo abbassare la guardia.

L'obiettivo è lì, a 3 punti, e contro il Cagliari bisognerà scendere in campo con la stessa determinazione per riuscire a raggiungere l'obiettivo che tutti si erano prefissati ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League.

di Antonio Vitiello