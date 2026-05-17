MN - Modric felicissimo per la vittoria di oggi, ma ha avvisato tutti: ecco cos'ha detto
MilanNews.it
Luka Modric è rimasto molto contento della vittoria che oggi il “suo” Milan ha guadagnato contro il Genoa.
Apprende la redazione di MilanNews.it che nonostante non sia sceso in campo, Luka Modric è rimasto molto contento della vittoria di oggi del Milan. Il croato, che ha fatto il possibile per esserci, al termine della gara ha abbracciato tutti i compagni di squadra mandando però loro un messaggio chiaro: non bisogna in alcun modo abbassare la guardia.
L'obiettivo è lì, a 3 punti, e contro il Cagliari bisognerà scendere in campo con la stessa determinazione per riuscire a raggiungere l'obiettivo che tutti si erano prefissati ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League.
di Antonio Vitiello
Pubblicità
News
Le più lette
1 LIVE MN - Serie A, Genoa-Milan (1-2): È FINITA. Il Milan torna alla vittoria, finalmente con carattere!
3 LIVE MN - De Rossi: "Dite che se non ci fosse stato il rigore... In altri casi abbiamo usufruito noi di errori di altri. Ho visto la formazione del Milan e..."
4 MN - Ordine: "Adesso mandano via Allegri, faranno la squadra Ibra, Furlani e Moncada, prenderanno un altro Fonseca, poi un altro Conceiçao tirando avanti così"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
L'arrivo di Cardinale, la scossa di Nkunku, la faccia di Max: tre immagini per tre punti che valgono un macigno
Allegri a DAZN: "Non abbiamo ancora fatto niente. Siamo contenti, oggi la società era presente con Cardinale"
Luca SerafiniIncontro con Maldini. Ratti, scarafaggi e clandestini sulla barca tra mozzi e ammutinati. Prima con i coltellini, poi con il piccone: distrutte storia, appartenenza, passione, ambizione
Franco Ordine Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan no
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com