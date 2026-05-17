Rabiot: "Allegri bene per 7 mesi. Non è che dopo un mese e mezzo non buono è scarso... Magari l'anno prossimo cambieranno giocatori"

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Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sulle voci esterne alla squadra: "Lui ha una visione del calcio e l'abbiamo fatta bene per otto mesi. Non è che dopo un mese e mezzo non buono è solo colpa dell'allenatore... È stato bravo per sette-otto mesi e ora è scarso? Non è così. Poi è vero: anche oggi avremmo potuto fare meglio a livello di calcio. Ma non è ora che dobbiamo pensare a questo. Serve prendere punti e vincere. È stata una battaglia oggi, sarà una battaglia domenica. Magari ci sarà poco calcio, ma quello che importa a tutti, noi, società e tifosi, è fare punti per andare in Champions. Poi magari l'anno prossimo potremmo parlare, cambiare alcune cose, magari anche a livello di giocatori, però per il momento siamo questi. Anche chi non sarà qui l'anno prossimo sta dimostrando professionalità e si è messo a disposizione del gruppo. Ci sarà da vincere domenica e poi vedremo il futuro dopo aver raggiunto l'obiettivo".

Cosa vi ha detto Cardinale?

"Anche Furlani ci ha parlato in settimana. Oggi Cardinale: ci ha detto che ha tanta fiducia in noi e che quello che abbiamo fatto per otto mesi è stato davvero buono, ma manca un pezzo e quel pezzo dipende da noi. È stato molto tranquillo e sereno. E questo ci dà anche fiducia. Vedere che sono tutti lì con noi a parlare e rimanere concentrati sull'obiettivo, anche se fuori capitano delle cose fra di loro".