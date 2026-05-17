Quanti punti mancano ora al Milan per qualificarsi aritmeticamente in Champions

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Con la vittoria per 1-2 contro il Genoa, quella del Como sul Parma e della Roma sulla Lazio e la contemporanea sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, al Milan basterebbe vincere contro il Cagliari all'ultima giornata per non dover neanche guardare i risultati delle rivali. In caso di non vittoria, invece, bisognerebbe sperare in passi falsi dei giallorossi (che sono a pari punti, ma dietro per scontri diretti), di Juventus e Como, che sono a -2 e che sarebbero dietro in caso di classifica avulsa, criterio da utilizzare nel caso in cui Maignan e compagni pareggiassero col Cagliari.

LE PAROLE DI ALLEGRI

“C’era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che abbiamo costruito durante l’anno. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo l’ultima partita da vincere in casa contro il Cagliari e speriamo di farlo. Diciamo che devo ringraziare i giocatori, quello che hanno lavorato e stanno lavorando vicino a me, mi hanno supportato e sopportato. Manca ancora una settimana all’obiettivo. Siamo contenti, oggi la società era presente con Cardinale. Dobbiamo recuperare energie perché in questo momento abbiamo avuto un grande dispendio. Sulla grande risposta non avevo nessuno dubbio. Ci siamo rimessi un pochino in ordine, nelle ultime partite avevamo fatto un po’ di confusione e preso dei gol troppo facili, non è una cosa da noi. Poi quando difendi come abbiamo difeso nelle ultime partite le cose ti vanno anche male, oggi invece siamo stati bravi a difendere e anche un po’ fortunati. Athekame ha un buon tiro da fuori, sono contento per tutti. Quando i calciatori arrivano dall’estero ci vuole un po’ per l’ambientamento… Jashari ha fatto una bella partita in un ruolo che sta pian piano conoscendo. Sono molto contento”.