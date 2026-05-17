Allegri a Sky: "Cardinale ha parlato prima della partita: c'era energia più positiva"

vedi letture

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha commentato la vittoria contro il Genoa a Marassi per 1-2 ai microfoni di Sky Sport 24

Al termine di Genoa-Milan 1-2, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la gara. Le sue dichiarazioni.

Era la settimana più complicata...

"Normale essere felici ma non abbiamo ancora conquistato niente: dobbiamo ancora fare tre punti. Devo ringraziare i ragazzi che hanno ritrovato ordine: abbiamo avuto due o tre situazioni in cui potevamo essere più incisivi. Era importante portare a casa il risultato: dobbiamo recuperare energie perché a livello mentale abbiamo speso molto"

Fondamentale la presenza di Cardinale con le parole e la sua presenza?

"Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Facendo una scala piramidale: il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte perchè se lo è tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare e prima della partita e c'era un'energia più positiva"

Milan umile come qualche settimana fa?

"Abbiamo commesso un errore, io in primis: c'era questa cosa di voler vincere una partita tra Udinese, Sassuolo e Atalanta. Invece l'obiettivo è una somma di punti: quando pensi che una partita risolve il problema cadi in questo errore. Puoi prendere gol e perdere le partita ma per tutto il campionato non lo abbiamo fatto: recentemente abbiamo preso gol con una facilità estrema"

E sul futuro?

"Intanto pensiamo ad arrivare in fondo perché sembra facile ma ho da fare altri tre punti. Poi alla fine della stagione ci incontreremo soprattutto per valutare l'annata, cosa abbiamo sbagliato e cosa c'è da migliorare nell'interesse del club e della squadra"