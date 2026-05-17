live mn Vasquez: "Scherzavo con Gimenez e gli dicevo che in Italia lo avrebbero marcato bene e avrebbe fatto fatica. Ma s'impegna tanto"

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Johan Vasquez, capitano del Genoa, è presente in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Sei connazionale di Santiago: cosa ha Gimenez?

"Lo conosco da tanti anni. Prima di venire al Milan, schervazamo sempre e gli dicevo che se fosse venuto in Italia, lo avrebbero marcato forte e avrebeb fatto fatica. Il campionato italiano non è facile, per un messicano che viene dall'estero non è facile ambientarsi. E poi nel Milan la pressione è tanta. Gli ho detto di stare sereno e tranquillo, che il suo momento arriverà. Si impegna tantissimo. Spero che il suo momento arrivi presto".