Nkunku: "Rigore? Zero pressione. Senza Champions un fallimento"

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Christopher Nkunku, oggi MVP di Genoa-Milan, ha parlato a DAZN al termine della stagione. Queste le sue dichiarazioni:

Quanta pressione c’era sul quel rigore?

“Abbiamo fatto una partita fantastica insieme. Non avevo pressione in quel momento, è solo una cosa tecnica che provo sempre in settimana, era importante sfruttare l’occasione”.

Cardinale ha detto che senza Champions sarebbe un fallimento. Sei d'accordo?

“Sì, perché è uno degli obiettivi della stagione. Abbiamo una bella partita a San Siro in casa per riuscirci”.

Anche Athekame ha partecipato all'intervista post partita di DAZN

Che sensazioni hai dopo oggi? “Sono molto contento per la vittoria oggi. Non è stato facile, ma abbiamo vinto e sono contento”.