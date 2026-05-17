Nkunku: "Rigore? Zero pressione. Senza Champions un fallimento"
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Christopher Nkunku, oggi MVP di Genoa-Milan, ha parlato a DAZN al termine della stagione. Queste le sue dichiarazioni:
Quanta pressione c’era sul quel rigore?
“Abbiamo fatto una partita fantastica insieme. Non avevo pressione in quel momento, è solo una cosa tecnica che provo sempre in settimana, era importante sfruttare l’occasione”.
Cardinale ha detto che senza Champions sarebbe un fallimento. Sei d'accordo?
“Sì, perché è uno degli obiettivi della stagione. Abbiamo una bella partita a San Siro in casa per riuscirci”.
Anche Athekame ha partecipato all'intervista post partita di DAZN
Che sensazioni hai dopo oggi? “Sono molto contento per la vittoria oggi. Non è stato facile, ma abbiamo vinto e sono contento”.
autore
Manuel Del Vecchio
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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