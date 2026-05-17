Di Stefano: "Allegri oggi è una certezza in termini di esperienza"

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L'inviato di Sky Sport per il Milan Peppe Di Stefano ha commentato la situazione attuale alla luce della vittoria rossonera a Genova

Il Milan respira. I rossoneri lo fanno sia in campo e in classifica, con una vittoria cruciale ottenuta in casa del Genoa e che riproietta il Diavolo al terzo posto in classifica. Ma lo fanno anche fuori dal campo con un po' di pressione che potrebbe essere spostata dai discorsi societari che hanno appesantito il clima nel corso della settimana. A commentare il futuro di Allegri e del club il giornalista e inviato di Sky Sport 24 per il Milan Peppe Di Stefano.

Il commento di Peppe Di Stefano sul futuro di Allegri e del club: "È molto più complicata la permanenza di Allegri se Ibra sarà plenipotenziario, ma è così da tempo. Ricordo che Zlatan Ibrahimovic per 45 giorni non sarà in Italia e lavorerà per una televisione al Mondiale. Quindi attenzione a quello che accadrà nelle prossime settimane. Oggi Allegri è una certezza in termini di esperienza e di consigli che può dare anche allo stesso Cardinale. Non è un caso: oggi c’erano tutti, tranne Ibra".

