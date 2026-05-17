Bonera, ex Milan Futuro, corteggiato da diverse squadre: le possibili opzioni per la panchina
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Daniele Bonera, ex allenatore di Milan Futuro, è corteggiato da molte squadre per le proprie panchine il prossimo anno. Diversi club di Serie C ma non solo, anche diverse chiamate dall’estero.
Daniele Bonera, ex allenatore del Milan Futuro, è molto corteggiato da diversi club di Serie C e non solo. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, anche il Lumezzane avrebbe fatto un primo sondaggio per Bonera che vanta un rapporto d'amicizia con il presidente lombardo Andrea Caracciolo e con il direttore sportivo Simone Pesce.
Altre squadre interessata all'ex difensore del Milan sono il Trento, il Corvinul Hunedoara, club rumeno che sta salendo in massima serie, e il Panetolikos, formazione di prima divisione greca, con la prima che ha già presentato una prima offerta al tecnico italiano.
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