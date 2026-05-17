Jashari a SportMediaset: "Quando vedi il tuo presidente e la dirigenza nello spogliatoio ti rendi conto di quanto pesi la partita"

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Il centrocampista svizzero parla ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in casa del Genoa. Ora il Milan ha bisogno di un'ultima vittoria

Ardon Jashari è stato intervistato da SportMediaset al termine di Genoa-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Sì, è stata una vittoria fondamentale per noi. Conoscevamo la nostra situazione prima della partita, avremmo dovuto concentrarci su di noi. E così abbiamo fatto. Abbiamo vinto la partita, che è stata veramente difficile. Sapevamo che il Genoa sarebbe stato un avversario ostico in casa sua, ma ciò che conta alla fine è averla portata a casa. Ora per la prossima settimana abbiamo il destino nelle nostre mani per finire la stagione centrando i nostri obiettivi”.

Cos’è cambiato nella vostra testa? C’è stato anche Cardinale oggi nello spogliatoio:

“Sapevamo già prima di scendere in campo quanto fosse importante questa partita. Quando vedi il tuo presidente e la dirigenza nello spogliatoio ti rendi conto di quanto pesi la partita. Ci ha dato più pressione, ok. Ma anche più stimoli. Credo che ognuno di noi debba sentirsi orgoglioso per questa partita. Abbiamo fatto ciò che dovevamo restando uniti, questo è ciò che conta”.

Oggi è stata la tua miglior partita da quando sei al Milan?

“No. Non sono mai felice per il modo in cui gioco. Provo sempre a dare il meglio e vedere ogni singolo dettaglio o gli errori che commetto, come quello alla fine. Ma fa parte del calcio, sono situazioni che ti fanno crescere. Ciò che conta più di tutto è portare il Milan in Champions League, nient’altro”.

Un messaggio che ti senti di lanciare ai tifosi?

“Ciao tifosi rossoneri. Domenica sarà molto importante per noi. Voi siete molto importanti per noi a San Siro. Tutti insieme vinceremo questa partita, forza Milan”.