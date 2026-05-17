Capuano elogia Allegri: “Non muore mai, straordinaria capacità di portare in porto le barche nella tempesta”

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Giovanni Capuano ha commentato la vittoria del Milan al Marassi di Genova contro i rossoblù di Daniele De Rossi che hanno dato filo da torcere ad Allegri, elogiato dal giornalista per il suo lavoro.

Giovanni Capuano, noto giornalista, ha commentato così la vittoria del Milan sul Genoa di De Rossi all'interno del suo articolo pubblicato su Panorama. Di seguito il contenuto del pezzo.

"Chi non muore mai è Max Allegri. In coda alla settimana dei veleni e dei regolamenti di conti, alla guida di una squadra che non dava più segni di vita, il tecnico livornese a costruito a Marassi (1-2) in capolavoro di cinismo e praticità. Le reti di Nkunku e Athekame sono un pass per la Champions League e anche un modo per ribadire la straordinaria capacità di Allegri di portare in porto le proprie barche anche in mezzo a mari tempestosi. La chiusura a San Siro contro il Cagliari è una trappola psicologica più che tecnica, ma i rossoneri sono padroni del proprio destino".