Milan, 14° vittoria stagionale con un gol di scarto: è la 149° in carriera per Allegri

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Al termine della partita andata in scena questo pomeriggio alle ore 12:00 tra Genoa e Milan, Opta riporta una statistica riguardante Massimiliano Allegri e l’ennesima sua vittoria con un gol di scarto.

Una vittoria soffertissima quella dei rossoneri al Marassi di Genova. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0 con poche occasioni create, nella ripresa i rossoneri segnano due gol con Nkunku e Athekame e ne subiscono uno dagli sviluppi di un calcio piazzato da Vasquez. Il risultato finale è dunque 1-2 per il Milan.

Come riporta Opta, questa vittoria con un solo gol di scarto è la 149° per Massimiliano Allegri nella sua carriera. Soltanto Giovanni Trapattoni e Nils Liedholm, con 175 e 162, hanno fatto meglio. A quota 149 anche Luciano Spalletti, allenatore della Juventus che oggi ha perso in casa contro la Fiorentina per 2-0. Per quest'annno invece è la 14° volta che i rossoneri vincono una partita con un solo gol in più dell'avversario su 20 vittorie.