Pellegatti evidenzia: “Se sarà Champions raggiunto il traguardo minimo. Allegri non è stato aiutato”

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Carlo Pellegatti commenta la vittoria dei rossoneri sul campo del Genoa e dichiara che, in caso di Champions League, si sarebbe centrato il traguardo minimo e non un grande traguardo.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria di Genova dei rossoneri ai danni degli uomini di Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

"Massimiliano Allegri adesso è terzo, attenzione, non dico che è una stagione trionfale, così chiariamo, la stagione trionfale del Milan è solo se vince lo scudetto. Quindi, ecco, non mi vengano a dire "Ah, no, c'era l'obiettivo, eravamo terzi nei pronostici, se non quarti, siamo terzi, ci ricordiamo gli ultimi due mesi e ci rimane la bocca amara perché eravamo lì". Va detto che anche la società ha contribuito a non aiutare Massimiliano Allegri. Quindi non potendo vincere il campionato, grazie al fatto che non è stato aiutato Allegri, grazie a un Milan che Allegri ha fatto fatica ad assemblare e a sistemare nel finale, perché sennò sembra che non diciamo tutto, il terzo posto rispecchia il pronostico, rispecchia l'obiettivo, minimo, ripeto, minimo non grande obiettivo, minimo di arrivare fra le prime quattro, ricordando che siamo arrivati ottavo l'ultimo, adesso cerchiamo di chiudere questa stagione"