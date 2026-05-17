Diddi convinto: “I milanisti oggi devono essere felici, nonostante tutte le difficoltà sono a 90 minuti dalla Champions”

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Luca Diddi ha commentato la vittoria dei rossoneri contro il Genoa e la conquista di tre punti fondamentali in vista della corsa Champions League.

Luca Diddi, ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato la vittoria dei rossoneri sul campo del Genoa. Queste le sue parole.

"Io penso che il tifoso milanista in questo momento storico qui e soprattutto in questo momento deve essere contento. Deve essere contenti perché il Milan attualmente ha centrato, attualmente, ripeto, mancano sempre 90 minuti, a oggi l'obiettivo stagionale che è quello della Champions League. Possiamo dire che il Milan gioca male, possiamo dire che il Milan non ha una squadra all'altezza, possiamo dire quello che ti pare, possiamo criticare Allegri, ma attualmente il signor Massimiliano Allegri ha raggiunto un obiettivo stagionale che altre squadre non hanno raggiunto. Quindi io penso che il tifoso milanista a oggi possa mettere da parte quelle che sono le critiche, vedere il momento, vedere il risultato, prenderne atto e dire nonostante le mille difficoltà, nonostante una società in determinati momenti specifici della stagione assente, il Milan con grande fatica ha centrato ad oggi un obiettivo che lo scorso anno è stato stato completamente fallito e io ritengo che la squadra dello scorso anno più forte di quella dell'anno scorso".