Pulisic torna decisivo! No gol, ma l'assist è una liberazione: il dato curioso

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Christian Pulisic non ha trovato il gol contro il Genoa, ma l'assist ad Athekame resta importante e fondamentale. Questo il dato in Serie A

Il Milan torna finalmente a vincere, e lo fa nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per il Milan sono stati giorni difficili: tra contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa: un ottimo Nkunku, bravo a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata.

Di seguito vengono riportate statistiche, curiosità e numeri sull'importante vittoria del Milan contro il Genoa. Il focus resta su Christian Pulisic, ancora a secco di gol ma comunque decisivo con un assist fondamentale per Athekame.

PULISIC, NO GOL MA COMUNQUE DECISIVO

Christian Pulisic è l’unico giocatore di Serie A che, dal suo esordio nel torneo (2023/24), ha realizzato più di 30 gol (31) e servito più di 20 assist (21) in campionato. Inoltre, anche per Christopher Nkunku sono arrivati numeri importanti: ha realizzato più di sei gol in una singola stagione dei cinque principali campionati europei per la terza volta in carriera, dopo il 2021/22 (20) e 2022/23 (16) - entrambe le volte in Bundesliga con il Lipsia.

