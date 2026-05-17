Nkunku, gol pesante in chiave Champions: il dato dei gol nei top 5 campionati europei

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Christopher Nkunku, con il gol segnato oggi, è arrivato ad almeno sei reti per la terza volta nella sua carriera nei top 5 campionati europei.

Questo pomeriggio, alle ore 12:00, i rossoneri hanno battuto il Genoa di Daniele De Rossi dopo una partita delicatissima e molto complicata, contro un avversario che ci teneva tantissimo a terminare con una vittoria la stagione 2025/2026 nel suo stadio. Il gol che ha aperto le danze è stato quello di Christopher Nkunku, capace di procurarsi un calcio di rigore poi trasformato.

Come riporta Opta nel post partita, Christopher Nkunku ha realizzato più di sei gol in una singola stagione, sette, nei cinque principali campionati europei per la terza volta in carriera, dopo il 2021/22, con 20 gol, e 2022/23, con 16 gol, entrambe le volte in Bundesliga con il Lipsia.