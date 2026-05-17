Diddi a difesa di Allegri: "Max vicino ad un obiettivo che altre squadre non hanno raggiunto"

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Luca Diddi commenta così la vittoria del Milan sul Genoa, elogiando il lavoro svolto da Massimiliano Allegri in rossonero in questa stagione

Il Milan torna finalmente a vincere, e lo fa nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per il Milan sono stati giorni difficili: tra contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa: un ottimo Nkunku, bravo a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata. In tutto questo, assume ancor più importanza in lavoro svolto da Massimiliano Allegri in questa stagione. Questo un breve commento di Luca Diddi direttamente dal canale Youtube di Carlo Pellegatti:

DIDDI A DIFESA DI ALLEGRI

"Io penso che il tifoso milanista in questo momento storico qui e soprattutto in questo momento deve essere contento. Deve essere contenti perché il Milan attualmente ha centrato, attualmente, ripeto, mancano sempre 90 minuti, a oggi l'obiettivo stagionale che è quello della Champions League. Possiamo dire che il Milan gioca male, possiamo dire che il Milan non ha una squadra all'altezza, possiamo dire quello che ti pare, possiamo criticare Allegri, ma attualmente il signor Massimiliano Allegri ha raggiunto un obiettivo stagionale che altre squadre non hanno raggiunto. Quindi io penso che il tifoso milanista a oggi possa mettere da parte quelle che sono le critiche, vedere il momento, vedere il risultato, prenderne atto e dire nonostante le mille difficoltà, nonostante una società in determinati momenti specifici della stagione assente, il Milan con grande fatica ha centrato ad oggi un obiettivo che lo scorso anno è stato stato completamente fallito e io ritengo che la squadra dello scorso anno più forte di quella dell'anno scorso".