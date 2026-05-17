Un miracolo? L'attacco torna ad incidere! E Nkunku sigla un record personale

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Un impatto positivo quello di Christopher Nkunku quest'oggi contro il Genoa. Il francese ha segnato il suo quinto rigore con la maglia rossonera

Il Milan torna finalmente a vincere, e lo fa nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per il Milan sono stati giorni difficili: tra contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa: un ottimo Nkunku, bravo a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata.

NKUNKU E PULISIC: GOL E ASSIST

Come riportato da Opta, Christopher Nkunku (cinque nel 2025/26) è solo il secondo giocatore del Milan a realizzare almeno cinque gol su rigore in una singola stagione di Serie A nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17), il primo dopo Franck Kessie (11 nel 2020/21). Inoltre, Christian Pulisic è l’unico giocatore di Serie A che, dal suo esordio nel torneo (2023/24), ha realizzato più di 30 gol (31) e servito più di 20 assist (21) in campionato.