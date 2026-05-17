Pedullà sottolinea: “Vittoria pesante, prima la Champions poi risolvere i tanti problemi”
MilanNews.it
Il noto giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha commentato la vittoria pesantissima dei rossoneri sul campo del Genoa.
Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la vittoria dei rossoneri al Marassi di Genova ai danni dei rossoblù. Queste le sue parole:
"II Milan ha giocato una partita non buona nel primo tempo, ha poi fatto quello che avrebbe dovuto fare nella ripresa. Ha capitalizzato un rigore con Nkunku, ha trovato il gol di Athekame, ha sofferto nel finale dopo il gol di Vasquez, ma ha sofferto fino a un certo punto. È una vittoria pesante e anche lì, chiaramente la Champions è un passaggio fondamentale, dobbiamo aspettare, tutto il resto dovrà essere discusso perché ci sono tanti problemi".
Pubblicità
News
Le più lette
1 LIVE MN - Serie A, Genoa-Milan (1-2): È FINITA. Il Milan torna alla vittoria, finalmente con carattere!
2 LIVE MN - De Rossi: "Dite che se non ci fosse stato il rigore... In altri casi abbiamo usufruito noi di errori di altri. Ho visto la formazione del Milan e..."
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Il Milanismo di Modric, gli assenti, la corsa di Allegri, le scarpe di Cardinale: il meglio ed il peggio di Genoa-Milan
L'arrivo di Cardinale, la scossa di Nkunku, la faccia di Max: tre immagini per tre punti che valgono un macigno
Luca SerafiniIncontro con Maldini. Ratti, scarafaggi e clandestini sulla barca tra mozzi e ammutinati. Prima con i coltellini, poi con il piccone: distrutte storia, appartenenza, passione, ambizione
Franco Ordine Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan no
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com