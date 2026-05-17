Pedullà sottolinea: “Vittoria pesante, prima la Champions poi risolvere i tanti problemi”

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Il noto giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha commentato la vittoria pesantissima dei rossoneri sul campo del Genoa.

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la vittoria dei rossoneri al Marassi di Genova ai danni dei rossoblù. Queste le sue parole:

"II Milan ha giocato una partita non buona nel primo tempo, ha poi fatto quello che avrebbe dovuto fare nella ripresa. Ha capitalizzato un rigore con Nkunku, ha trovato il gol di Athekame, ha sofferto nel finale dopo il gol di Vasquez, ma ha sofferto fino a un certo punto. È una vittoria pesante e anche lì, chiaramente la Champions è un passaggio fondamentale, dobbiamo aspettare, tutto il resto dovrà essere discusso perché ci sono tanti problemi".