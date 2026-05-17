Jashari traccia l'obiettivo: "Ciò che conta più di tutto è portare il Milan in Champions, nient’altro.."

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Ardon Jashari ha voluto commentare così la sua partita di questo pomeriggio contro il Genoa. Le parole dello svizzero a fine gara

Ardon Jashari, centrocampista rossonero è intervenuto così a SportMediaset al termine della partita vinta a Genova contro i rossblù. Per il talento svizzero è stata una prova a più volti. Un avvio di gara difficile, tante imprecisioni tecniche come quella che nel finale ha mandato in porta Ekhator solo contro Maignan. Sicuramente per Jashari questa è stata una stagione di transizione e crescita, influenzato negativamente dal grave infortunio rimediato in allenamento a settembre. Poche presenze quindi, e tutte non troppo positive ma servirà tempo e pazienza. Il vero Jashari potremo vederlo all'opera a partire dal prossimo campionato, magari anche con qualche ricambio in più a centrocampo, un ruolo in cui quest'anno hanno saputo dominare solo Adrien Rabiot ed uno straordinario Luka Modric. Di seguito un estratto delle sue parole nel post partita.

JASHARI COMMENTA LA SUA PRESTAZIONE

"La mia miglior partita? No. Non sono mai felice per il modo in cui gioco. Provo sempre a dare il meglio e vedere ogni singolo dettaglio o gli errori che commetto, come quello alla fine. Ma fa parte del calcio, sono situazioni che ti fanno crescere. Ciò che conta più di tutto è portare il Milan in Champions League, nient’altro. Un messaggio per i nostri tifosi? Mi sento di dire che domenica sarà molto importante per noi, così come voi siete molto importanti per noi a San Siro, che è la casa del Milan.Tutti insieme vinceremo questa partita, forza Milan”.