Vittoria dei rossoneri a Genova, la quarta consecutiva al Marassi: è la prima volta nella storia
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Opta riporta una statistica al termine di Genoa-Milan 1-2 che riguarda la striscia di quattro vittorie consecutive a Genova contro i rossoblù per la prima volta nella storia dei rossoneri.
Al termine del match giocatosi alle ore 12:00 tra Genoa e Milan, vinto dai rossoneri per 2-1, Opta riporta la seguente statistica: quella di oggi è stata la quarta vittoria consecutiva del Milan in trasferta contro i rossoblù per la prima volta nella sua storia.
L'ultima volta che la striscia di vittorie si è fermata a tre è stato nel 2020/2021 con il pareggio per 2-2. Le tre partite precedenti a questa furono per l'appunto tre vittorie rossonere: 2017/2018 Genoa-Milan 0-1, 2018/2019 Genoa-Milan 0-2 e 2019/2020 Genoa-Milan 1-2.
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