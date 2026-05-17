Tomori, raggiunta la 100° vittoria in Serie A: solo un rossonero ne ha collezionate di più
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Con la vittoria contro il Genoa per 2-1, Fikayo Tomori raggiunge la vittoria numero 100 con la maglia rossonera. Solo Leao ne ha collezionate di più con 108.
Questo pomeriggio, alle ore 12, i rossoneri hanno raggiunto quota 70 punti in classifica battendo il Genoa al Marassi. L'ultima vittoria in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri risaliva a quella contro il Verona, al Bentegodi, lo scorso 19 aprile.
Come riporta Opta al termine del match, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha raggiunto le 100 vittorie in rossonero dalla stagione 2020/2021. Solo un rossonero ne ha ottenute di più ovvero Rafa Leao con ben 108.
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