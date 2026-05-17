Quando si gioca Milan-Cagliari? Data e orario potrebbero arrivare domani

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Con il Giro D'Italia che passerà da Milano e la necessità della contemporaneità, prende corpo lo slot di domenica 24 maggio alle 20:45

Si è conclusa la 37ª giornata di Serie A e l’attenzione è già rivolta a quando e come si giocherà l’ultimo atto del campionato, con la lotta europea e salvezza ancora da definire e con il criterio della contemporaneità che incombe su entrambi gli scenari, come accaduto per questa domenica divisa tra gare alle 12 e alle 20:45 in base agli obiettivi che riguardavano le squadre.

Milan-Cagliari sarà una delle gare che dovranno sottostare al regime della contemporaneità, ma si dovrà anche tener conto del fatto che domenica arriverà la tappa numero 15 del Giro d’Italia nel capoluogo lombardo, ovvero la Voghera-Milano, con arrivo dei ciclisti previsto attorno alle ore 17.00. Quindi lo slot delle 18 appare difficilmente praticabile.

Milan-Cagliari: quando si gioca e a che ora?

L’ipotesi più concreta è che Cremonese-Como, Hellas Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari e Torino-Juventus possano comporre un blocco unico domenica 24 maggio alle ore 20:45, poiché si tratta delle partite che coinvolgono sia la lotta per le posizioni europee (Champions League e Europa League) sia quelle per decretare l’ultima squadra che andrà in Serie B tra Lecce e Cremonese, con quest’ultima che ospita il Como ancora in lizza per un posto sul treno Champions.

Quando decide la Lega?

Già nel corso della giornata di domani, lunedì 18 maggio, la Lega Calcio Serie A dovrebbe emettere il comunicato ufficiale relativo alla spalmatura delle partite che non hanno necessità della contemporaneità e di quelle che ne sono soggette, con i relativi orari e i broadcaster che manderanno in onda l’atto finale del campionato 2025-26 di Serie A.