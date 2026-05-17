Athekame, l’uomo che non ti aspetti: il dato incoraggiante che lo pone secondo solo a Palestra

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Athekame, con il gol messo a segno questo pomeriggio, diventa il secondo difensore più giovane della Serie A a prendere parte ad almeno 4 gol in stagione.

Questo pomeriggio, alle ore 12, i rossoneri hanno conquistato una vittoria fondamentale per raggiungere l'obiettivo stagionale minimo ossia la qualificazione alla prossima Champions League. In un momento di difficoltà, sono stato Nkunku e Zachary Athekame a metterci la firma.

Per l'esterno a tutta fascia c'è un dato riportato da Opta molto incoraggiante: tra i difensori che hanno preso parte a quattro gol in questa Serie A, solo Marco Palestra, nato a marzo 2005 con 5 gol è più giovane di Zachary Athekame, nato a dicembre 2004 e arrivato oggi a 4 (2 gol e 2 assist)