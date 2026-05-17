Pulisic, niente gol ma assist messo a segno: ecco il record che lo rende il migliore in Serie A dal 2023
Finisce con un'importantissima vittoria su un campo ostico, quello di Genova, per i rossoneri che grazie alle reti di Christopher Nkunku e di Zachary Athekame conquistano 3 punti fondamentali, ma non ancora sufficienti, per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel tabellino ci mette la firma anche Christian Pulisic, a secco di gol dal 28 dicembre 2025 contro il Verona, servendo l'assist per il gol del momentaneo 0-2.
Come riporta Opta, Christian Pulisic con questo assist è diventato l'unico giocatore di Serie A che, dal suo esordio nel torneo nella stagione 2023/2024 ha realizzato più di 30 gol, 31, e servito più di 20 assist, 21, in campionato. Numeri che, nonostante il girone di ritorno vissuto in piena crisi, testimoniano l'importanza e la forza del numero 11 rossonero.
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