Jashari: "La mia miglior prestazione? No, non sono mai contento. Tifosi, domenica abbiamo bisogno di voi"

vedi letture

Ardon Jashari è stato intervistato da SportMediaset al termine di Genoa-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi è stata la tua miglior partita da quando sei al Milan?

“No. Non sono mai felice per il modo in cui gioco. Provo sempre a dare il meglio e vedere ogni singolo dettaglio o gli errori che commetto, come quello alla fine. Ma fa parte del calcio, sono situazioni che ti fanno crescere. Ciò che conta più di tutto è portare il Milan in Champions League, nient’altro”.

Un messaggio che ti senti di lanciare ai tifosi?

“Ciao tifosi rossoneri. Domenica sarà molto importante per noi. Voi siete molto importanti per noi a San Siro. Tutti insieme vinceremo questa partita, forza Milan”.