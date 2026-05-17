Loftus-Cheek subentra a Genova: raggiunte le 100 presenze in rossonero
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Loftus-Cheek, subentrato all’85’ al posto di Jashari, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia rossonera.
Come riporta Opta al termine del match tra Genoa e Milan, Loftus-Cheek, subentrato al minuto 85 al posto di Jashari, ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia rossonera. Di seguito tutti i dati della sua carriera in rossonero.
PRESENZE
100 presenze
66 in Serie A
10 in Champions League
6 in Europa League
6 in Coppa Italia
2 in Supercoppa italiana
DATI
13 gol
4 assist
11 cartellini gialli
0 cartellini rossi
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