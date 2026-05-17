Ferrara: "Quella del Milan era la partita più difficile per la corsa Champions. Risultato pesantissimo"
Il Milan vince contro il Genoa e rasserena un po' l'ambiente: ora la Champions League è davvero ad un passo. "Basta" una vittoria contro il Cagliari per terminare la stagione in modo positivo. Eppure, prima di oggi, era tutt'altro che scontato. Tante sconfitte consecutive, ambiente in subbuglio, tante voci sul futuro della dirigenza: Ciro Ferrara, in diretta su DAZN, spiega l'importanza di questi tre punti.
“Anche in una partita difficile, nel primo tempo il Milan non aveva creato grandi occasioni, e sembrava che il Genoa avesse pià controllo. Abbiamo detto che era la partita più difficile nella corsa Champions, ma alla fine è riuscito ad ottenere un risultato pesantissimo per la classifica, per il morale della squadra e per il momento che stavano vincendo”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan