Ferrara: "Quella del Milan era la partita più difficile per la corsa Champions. Risultato pesantissimo"

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Il Milan vince contro il Genoa e rasserena un po' l'ambiente: ora la Champions League è davvero ad un passo. "Basta" una vittoria contro il Cagliari per terminare la stagione in modo positivo. Eppure, prima di oggi, era tutt'altro che scontato. Tante sconfitte consecutive, ambiente in subbuglio, tante voci sul futuro della dirigenza: Ciro Ferrara, in diretta su DAZN, spiega l'importanza di questi tre punti.

“Anche in una partita difficile, nel primo tempo il Milan non aveva creato grandi occasioni, e sembrava che il Genoa avesse pià controllo. Abbiamo detto che era la partita più difficile nella corsa Champions, ma alla fine è riuscito ad ottenere un risultato pesantissimo per la classifica, per il morale della squadra e per il momento che stavano vincendo”.