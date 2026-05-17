Nkunku, un cecchino dagli undici metri: il dato incredibile in campionato

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Christopher Nkunku è stato determinante nella vittoria del Milan, per 1-2, sul campo del Genoa. È stato lui a intercettare il retropassaggio di Amorim verso Bijlow che lo ha steso, causando il calcio di rigore che lo stesso Nkunku ha poi tradotto nel gol dello 0-1. Si tratta del secondo gol consecutivo dal dischetto della massima punizione per l’attaccante francese, che in questo campionato ha un dato impressionante.

Nkunku, rigorista perfetto: il dato

Dei sette gol in campionato realizzati dall’ex Chelsea, ben cinque sono arrivati su calcio di rigore. Il bello è che la percentuale di realizzazione è del 100% in quanto Nkunku ha infilato nella porta avversaria i cinque rigori che ha calciato contro Verona, Como, Bologna, Atalanta e Genoa. Un vero e proprio cecchino e, non a caso, si è preso proprio lui la responsabilità di tirare quello che si è conquistato oggi.

Nkunku a meno due gol dalla doppia cifra stagionale

Con il gol segnato al Genoa, Christopher Nkunku è salito a quota otto gol stagionali, sette dei quali in campionato (due su azione) e uno in Coppa Italia, nel secondo turno contro il Lecce. Con l’ultima partita prevista contro il Cagliari nel prossimo week end, ci sono ancora 90’ per cercare di arrivare a quota 10 gol stagionali con la maglia del Milan. Molto dipenderà anche da che tipo di coppia offensiva sceglierà Allegri per la gara decisiva per la qualificazione in Champions League visto il rientro di Leao dalla squalifica e il buon subentro di Pulisic contro il Genoa.