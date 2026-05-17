Viktor Bezhami, il re dell’algoritmo e delle plusvalenze: ecco perché piace a Cardinale
Nella giornata di ieri Sky sport ha dichiarato che Gerry Cardinale, per la prossima stagione, potrebbe secgliere come nuovo direttore sportivo al posto di Tare Viktor Bezhani, attualmente al Tolosa. Ma chi è Viktor Bezhami?
Nato in Albania nel 1985, Bezhani inizia la propria carriera come match analyst nell'Under 19 della Croazia e di allenatore dell'Under 21 dell'Anorthosis Famagosta, club cipriota nel quale diventa anche vice allenatore della prima squadra. Nel 2017 poi diventa osservatore del Legia Varsavia per due anni per poi trasferirsi in Inghilterra prima al Brentford, poi con il Watford e infine con il Leicester. Ma la sua ascesa inizia nel 2023, quando passa al Tolosa come direttore tecnico, diventando il braccio destro di Damien Comolli.
L'ALGORITMO
Arrivato al Tolosa, primo club al mondo probabilmente per utilizzo del famoso algoritmo per scegliere i giocatori compatibili con le richieste tecniche e tattiche della squadra, Bezhami ha subito fatto suo questo metodo. Metodo particolarmente apprezzato proprio dal proprietario del Milan Gerry Cardinale, il quale stima Bezhani per la sua capacità di generare plusvalenze.
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