Athekame decisivo! Secondo gol dello svizzero in questo campionato

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Zachary Athekame festeggia il secondo gol con la maglia rossonera del Milan: una rete di importanza capitale che ha indirizzato la sfida di Marassi

Il Milan vince una partita dal peso specifico importantissimo: la formazione di Massimiliano Allegri ha vinto in casa del Genoa, un campo da sempre ostico per tutti e storicamente per il Diavolo. Vittoria per 1-2, dopo un primo tempo molto bloccato e in cui la squadra milanista ha fatto fatica a creare pericoli concreti verso la porta di Bijlow.

Nella ripresa è cambiato tutto, grazie principalmente a Christopher Nkunku che ha guadagnato con prontezza un calcio di rigore e che poi ha trasformato con freddezza. Poi è arrivato il raddoppio di Zachary Athekame, premio per una buona partita, soprattutto in fase offensiva dove ha mostrato già nel corso della stagione buone cose. Per il laterale svizzero è arrivato il secondo gol stagionale, dopo quello segnato a San Siro contro il Pisa: gran controllo e tiro dal limite a conclusione di una bella azione.