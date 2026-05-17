VIDEO - Riguarda la corsa di Allegri al fischio finale di Genoa-Milan

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DAZN ripropone in video la bella corsa di Allegri dopo il triplice fischio di Sozza in Genoa-Milan 1-2

Il Milan si porta via da Genova tre punti, un minimo di serenità ritrovata e anche il solito show di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha vissuto i minuli finali del match del Luigi Ferraris con la solita passione, culminata poi in una corsa importante dopo il triplice fischio di Sozza. Un gesto atletico ripreso ovviamente dalle telecamere di DAZN, che sui prori social ha pubblicato tutto.

Al termine del match ha sorriso: "Però la giacca non è volata, ero troppo preso dalla partita...". Anche Rabiot l'ha presa a ridere: "“Anche lui era una mezz’ala (ride, ndr)”.