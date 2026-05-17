Rabiot cita ed elogia Athekame: "Ha fatto bene segnando un gol pesante"
Nel post partita di Genoa-Milan, sfida vinta dai rossoneri grazie alle reti di Nkunku e Athekame, Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione sua e dei suoi compagni:
Partita pesante vinta bene, ma l'opera non è finita
"Vinta bene, abbiamo fatto bene quello che ultimamente ci è mancato: cioè essere compatti, uniti. Non possiamo più sbagliare quindi questa cosa lo sapevamo. All'inizio è stato un po' più difficile, anche loro volevano fare bene, poi siamo stati compatti, sereni, e nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni sfruttandole. Potevamo fare anche più gol e ora ci prepariamo per domenica".
Vedi la squadra più matura?
"Si, anche oggi lo si nota. Ci giochiamo tanto in queste due partite, ma siamo al Milan e dobbiamo avere questa pressione che ci spinge a fare bene. Tutti hanno fatto bene, anche chi ha giocato di meno quest'anno come Athekame che segna un gol pesante. Abbiamo bisogno di tutiti, sarà lo stesso domenica. Ci è servito questo ritiro, stiamo bene".
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