Allegri: "Modric fremeva per entrare: deve essere di insegnamento per tutti"

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Oggi Luka Modric è tornato tra i convocati ma non ha avuto la possibilità di rientrare in campo: ciononostante è stato sicuramente fondamentale recuperarlo per tutta la trasferta in gruppo e le telecamere lo hanno inquadrato più volte nel finale di gara, mostrando un giocatore teso e dentro la gara. Massimiliano Allegri ha commentato anche il ruolo del croato ai microfoni di DAZN nel post gara.

Modric oggi ha sofferto come tutti i tifosi…

“Ho il piacere di lavorare con Luka e vedere con quale amore e quale passione fa ancora questo sport. Oggi era lì che fremeva per entrare, ma ho preferito Loftus che è un saltatore. Dovevo scegliere uno che teneva la palla ma poi ci sono state un paio di mischie e siccome l’infortunio era ancora fresco… Si è messo a disposizione, sono molto contento ed è veramente bello. Deve essere d’insegnamento a tutti i calciatori e a tutti i bambini che giocano a calcio. Il calcio è uno sport meraviglioso, poi una volta si vince e una si perde. Ma la passione e l’amore con cui va fatto questo sport bisogna impararle da questi grandi campioni. I grandi campioni che non hanno quelle caratteristiche, io che ho avuto la fortuna di allenarne abbastanza, non ne ho mai avuti. Ho sempre avuto questi calciatori con queste grandi caratteristiche”.